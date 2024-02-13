AVM cirolarında büyük artış: Enflasyonun üzerinde

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından yapılan araştırmaya göre, AVM ciro endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,6 arttı. Aylık artış da yüzde 9,3 oldu. Böylelikle AVM cirolarında enflasyonun üzerinde artış kaydedildi.

AVM ciroları aralık döneminde reel artış gösterdi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin aralık ayı sonuçlarına göre, ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 87,6 oranında arttı.

Aralık 2023 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Kasım 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında ise yüzde 9,3 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak kaydedilmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 2,93 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro aralık ayında Türkiye genelinde 10 bin 856 TL iken İstanbul’da 13 bin 280 TL, Anadolu’da 9 bin 240 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 86,2’lik bir artış yaşandı. 2023 yılı dördüncü çeyrekte metrekare verimliliği 9 bin 857 TL şeklinde gerçekleşti.

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 103,5 ile teknoloji kategorisinde görüldü.

GİYİM KATEGORİSİNDE YÜZDE 83 ARTIŞ

Diğer kategorisinde yüzde 85,8, giyim kategorisinde yüzde 83,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 81,6, hipermarket kategorisinde yüzde 80,3 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 78,8’lik bir artış yaşandığı izlendi.