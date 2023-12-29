AVM'de intihar girişimi: "Açım, çocuklarım aç"

İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de bir kişi, kendisini yüksekten aşağı bıraktı. İddiaya göre intihar girişiminde bulunan yurttaş, 15 bin lira borcunun bulunduğunu ve çocuklarıyla birlikte aç olduğunu söyledi.

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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Piazza alışveriş merkezinde (AVM) bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan videoda, yurttaşın, kendisini yüksekten aşağı bıraktığı görülüyor. Çevredekilerin ikna çabalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" dediği iddia edilen yurttaş, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü. Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti