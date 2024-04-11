AVM işçilerinin bayram tatili yapması için CHP'den kanun teklifi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, çalışanların tatil yapabilmesi için AVM’lerin Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Kurban Bayramı’nın ilk iki günü, milli bayramlar ve genel tatil günlerinde kapanmasına yönelik kanun teklifi hazırladı. Akdoğan, “Böylece 2 milyon AVM çalışanı, bayramları bir nebze de olsa bayram gibi kutlasınlar istiyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifi hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. Akdoğan, "Ramazan Bayramının ilk gününde alışveriş merkezi çalışanlarının bizden talebi bayramlarda hiç değilse ilk gün sevdikleriyle birlikte bir bayram sofrasında buluşabilmek oldu. Biz de konuyu TBMM’ye taşımayı kararlaştırdık. Çünkü herkes gibi onların da sevdikleriyle, aileleriyle bayramda bir arada bulunmak hakkı var" dedi.

“AVM ÇALIŞANLARI BAYRAMLARI BİR NEBZE DE OLSA BAYRAM GİBİ KUTLASIN”

Akdoğan, Türkiye’de 446 alışveriş merkezi bulunduğunu, 16’sının ise inşaatının devam ettiğini hatırlatarak AVM’lerde çalışan sayısının 2 milyonu aştığını belirtti. Akdoğan, “Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizle üç temel alanda düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Öncelikle AVM’lerin Ramazan Bayramının ilk gününde, Kurban Bayramının ise ilk iki gününde kapanmasını öneriyoruz. Böylece 2 milyon AVM çalışanı da bayramları bir nebze de olsa bayram gibi kutlasınlar istiyoruz. Diğer önerimiz de milli bayramlar ve genel tatil günlerinde AVM’lerin kapalı olmasını teklif ediyoruz. Son olarak hem çalışma barışını sağlamak hem de cadde ve sokaklarımızın ışığı esnafımızın giderek zorlaşan ekonomik koşullarda ayakta kalabilmelerine katkı sunabilmek için de AVM’lerin haftada bir gün kapalı olmasını zorunlu hale getirelim diyoruz. Ticaret Odaları ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinin görüşleri alınarak ilgili belediyeler ve valiliklerin koordinasyonunda bu günün belirlenmesini teklif ediyoruz” dedi.

“İKTİDARI BU GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Akdoğan, hazırlıkları tamamlanan teklifin Meclis’in ilk çalışma gününde TBMM Başkanlığı’na sunulacağının altını çizerek “İktidara hatırlatıyoruz. Esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirleri almak ve çalışma barışını sağlamak devletin Anayasal görevidir. İktidarı bu görevi yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi. Akdoğan, teklifin yasalaşmasının ve Kurban Bayramı’nda ilk kez uygulanmasını da hedeflediklerini belirtti.



“AVM ÇALIŞANLARININ YARISI İZİN YAPAMAMAKTA”



Akdoğan tarafından hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde faaliyet gösteren 446 alışveriş merkezinde 2 milyonu aşkın çalışan görev yapmaktadır. Önceki yıllarda yapılan bir araştırma göstermektedir ki AVM çalışanlarının yarısından fazlası hiç izin yapamamakta, neredeyse tamamı dini bayram ve resmi bayram günlerinde de çalışmaya devam etmektedir. Öte yandan alışveriş merkezlerinin süreklilik arz eden bir şekilde açık olmaları alışveriş merkezlerinin dışında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerini yürütmelerini giderek zorlaştırmakta ve ekonomik koşulları giderek ağırlaşan ülkede rekabet güçlerini giderek zayıflatmaktadır. Anayasa’nın 49. maddesinde devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alacağı düzenlenmiştir. Yine Anayasa’nın 173. maddesine göre ise esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almak devletin görevlerindendir. Teklif ile Anayasa’nın 49. ve 173.maddeleri de gözetilerek alışveriş merkezlerinin Ramazan bayramının ilk gününde, kurban bayramının ise ilk iki gününde ve resmi bayram ve genel tatil günlerinde alışveriş merkezlerinin kapalı olması ile alışveriş merkezlerinin haftada bir gün kapalı olmasının zorunlu hale getirilmesi düzenlenmektedir.”