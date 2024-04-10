Avro ve dolarda eşitlenme beklentisi

Ekonomi Servisi

Avrupa Merkez Bankası’nın bu sene Fed’den daha fazla faiz indireceğine yönelik beklentiler, avro ile doların eşitleneceği beklentilerini artırıyor. Bank of New York Mellon ve Alman LBBW’nin de aralarında bulunduğu bankalar, Avrupa Merkez Bankası ile Fed’in faiz indirim patikasında farklılaşmasının avroda değer kaybına yol açacağına dair uyarıyor.

Bank of New York Mellon Kıdemli Stratejisti Geoffrey Yu, bu sene Avro/Dolar’ın 1’e inebileceğini ve perşembe günü bankanın faiz indirme ihtimalini dışlamadığını söyledi.

Bloomberg anketine katılan stratejististlerden hiçbirinin baz senaryosunda paritede 1 tahmini bulunmuyor. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Avrupa’nın enerji paniğinin yaşandığı dönemde en son görülen seviyelere yaklaşık yüzde 8’lik düşüş gerektirecek. LBBW Kıdemli Ekonomisti Moritz Kraemer Fed’in faiz indirmediği ortamda AMB faiz indirirse paritenin hızlıca eşitleneceğini söyledi. Banka, 2025 yılında avronun 1,01’e gerilemesini bekliyor.