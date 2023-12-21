Avrupa Adalet Divanı'ndan 'Avrupa Süper Ligi' kararı

Avrupa Adalet Divanı, 2021 yazında kurulduğu açıklanan ve büyük tartışmalara yol açtıktan birkaç gün sonra iptal edilen 'Avrupa Süper Ligi' hakkındaki kararını verdi.

Divan, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek "rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine" hükmetti.

"AVRUPA SÜPER LİGİ BENCİL VE ELİTİST BİR MODEL"

Kararın ardından LaLiga yönetiminden "Bugün Avrupa Süper Ligi'nin bencil ve elitist bir model olduğunu her zamankinden daha fazla vurguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin ana sponsoru A22 Sports CEO'su Bernd Reichart ise "Yarışma hakkını kazandık. UEFA'nın futboldaki tekeli bitti. Futbol artık özgür" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa'nın önde gelen pek çok kulübü, 2021 yazında Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış ve UEFA'nın turnuvaları yerine artık burada oynayacaklarını duyurmuşlardı.

Ligin kurucuları arasında İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid yer almıştı. Lige daha sonra Bayern Münih'in de katılacağı açıklansa da taraftarlardan ve kamuoyunda gelen baskılar sonucu kulüpler teker teker ligden çekildiklerini duyurmuşlardı.

Turnuvanın en büyük savunucuları olan Real Madrid, Barcelona ve Juventus ise süreci devam ettirmek istediklerini açıkça bildirmişlerdi. Öte yandan FIFA ve UEFA'nın itirazları ve bu ligde oynayacak futbolcuların diğer turnuva ve liglerde oynamasına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından konu yargıya taşınmıştı.