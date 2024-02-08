Avrupa Birliği, amalgam dolguyu yasaklıyor

Avrupa Birliği, halk arasında siyah, gri ve gümüş dolgu olarak bilinen ve cıva içeren amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025'te yasaklayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), civa kullanımını azaltacak yeni kurallar konusunda üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerde anaşma sağlandığını açıkladı.

Halkı ve çevreyi korumak için hazırlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerinde 1 Ocak 2025'ten itibaren amalgam dolgu yasaklanacak.

"KESİNLİKLE" GEREKLİ GÖRÜLÜRSE KULLANILACAK

Amalgam dolgu sadece hastanın özel tıbbi ihtiyaçlarına dayalı olarak diş hekimi tarafından "kesinlikle" gerekli görülmesi halinde uygulanabilecek.

Sağlık sistemlerini geri ödemelerde amalgam dolgunun alternatiflerini kapsayacak şekilde güncellememiş olan ülkeler ise yeni uygulamayı 30 Haziran 2026'ya kadar erteleyebilecek.

ÜRETİM VE İTHALAT DA YASAKLANACAK

AB'nin amalgam dolgu ihracatı da 1 Ocak 2025'te yasaklanacak. Amalgam dolgunun üretimi ve ithalatı ise 1 Temmuz 2026'dan itibaren yasak olacak.

AB'nin mevcut kuralları kapsamında 15 yaşın altındakilerin, hamile ve emziren kadınların diş tedavisinde amalgam dolgu kullanımı yasaktı.

YILDA 40 TON CIVA KULLANILIYOR

AB'de amalgam dolgu nedeniyle yılda yaklaşık 40 ton cıva kullanılıyor. Yeni kurallar bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.