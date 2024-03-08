Avrupa Birliği, Apple-Epic Games anlaşmazlığını inceleyecek

AB, teknoloji şirketi Apple ile video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games arasında yaşanan anlaşmazlığı inceleyecek.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Apple ile video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games arasında yaşanan anlaşmazlığı inceleyecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, katı kurallara tabi olan geçit denetçisi konumundaki şirketlerin, geliştiricileri susturma tehdidinde bulunamayacağını belirtti.

Breton, ilgili AB birimlerine Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesabını feshetmesinin öncelikli olarak incelenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

DSA kapsamında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft olmak üzere 6 şirket geçit denetçisi olarak sınıflandırıldı. Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulmaya başlanırken, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler uygulamaya girdi.

Geçit denetçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri halinde çok yüksek para cezaları uygulanabiliyor.

Apple, bu hafta Fortnite video oyununu da yapan Epic Games'in Avrupa'da iPhone ve iPad'lere yönelik kendi çevrim içi pazarını başlatmasını engelledi.

Epic Games, Fortnite oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.