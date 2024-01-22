Avrupa Birliği'nden Suriye'ye yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Suriye Arap Cumhuriyeti bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi ve 5 kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye Arap Cumhuriyeti bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi ve 5 kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ekonomi danışmanı, 3 iş insanı ve Esad ailesiyle bağlantılı 2 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Paralı askerlerin transferi, silah ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı veya kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen 5 kuruluş arasında ise Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird Travel Agency, Iloma Investment Private JSC ve Al-Aqila'nın bulunduğu aktarıldı.

Yaptırımlar kapsamında listeye alınan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulup ekonomik kaynak temin etmeleri yasaklanırken, ayrıca kişilere yönelik AB’ye seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

AB'nin Suriye yaptırımları, Suriye'de iç savaş yaşanan 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef alıyor.

AB'nin Suriye yaptırım listesinde yaklaşık 300 kişi ve 80'den fazla kuruluş yer alıyor.