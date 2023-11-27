Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Seyahat şirketlerinin hisseleri gün içerisinde yüzde 0,8 değer kaybetti.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Seyahat şirketlerinin hisseleri gün içerisinde yüzde 0,8 değer kaybetti.

Perşembe günü yapılması planlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) toplantısına ilişkin beklentilerle petrol ve doğal gaz şirketleri gün içerisinde görece kayıplarını telafi etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 değer kaybederek 458,41 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 düşerek 15.966,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 7.265,49 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 29.342,29 puana geriledi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 7.460,70 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,055 azalarak 1,093’ye geriledi.