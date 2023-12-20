Avrupa'da en başarılı kulüpler listesi açıklandı: İlk 50'de hiçbir Türk takımı yok

UEFA, başarılara göre oluşturduğu en iyi kulüpler listesini güncelledi. Son 5 yılda kazanılan başarılara göre oluşan listenin zirvesinde Manchester City yer alırken ilk 50'ye hiçbir Türk takımı giremedi. Son 10 yılın baz alındığı listede ilk sırada Real Madrid yer alırken ilk 50'deki tek Türk takımı Beşiktaş oldu.

UEFA, 'en iyi kulüpler' sıralamasını güncelledi. Son 5 yıldaki başarıların baz alındığı listede ilk 50'ye hiçbir Türk takımı giremedi.

Listenin ilk 3 sırasında Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid yer aldı. Fenerbahçe'nin 56., Galatasaray'ın 58. olduğu listede Başakşehir 63, Sivasspor 100, Beşiktaş ise 119. oldu.

Son 5 yılda Avrupa'da kazanılan başarılara göre ilk 10 sıradaki takımlar şöyle:

1- Manchester City

2- Bayern Münih

3- Real Madrid

4- PSG

5- Liverpool

6- Inter

7- Leipzig

8- Chelsea

9- Manchester United

10- Roma

SON 10 YIL

Son 10 yıla bakıldığında ise ilk sırada bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Real Madrid açık farkla lider oldu. Bayern Münih'in 2., Barcelona'nın 3. olduğu listede ilk 50'de yer alan tek Türk takımı, 47. sıradaki Beşiktaş oldu.

Galatasaray 52., Fenerbahçe ise 63. sırada yer aldı.

Bu listenin ilk 10 sırasındaki takımlar ise şu şekilde:

1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Barcelona

4- Manchester City

5- Juventus

6- Chelsea

7- Atletico Madrid

8- Liverpool

9- PSG

10- Sevilla