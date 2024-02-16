Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten kulüpler açıklandı: Listede Fenerbahçe de var

Fenerbahçe, 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasına girdi. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Spor 16.02.2024 14:50 Giriş: 16.02.2024 14:50

Güncelleme: 16.02.2024 14:57 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu. UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı. Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi. İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı. Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde: Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon euro) 1 Manchester City İngiltere 401 2 Barcelona İspanya 396 3 Manchester United İngiltere 377 4 Bayern Münih Almanya 368 5 Real Madrid İspanya 355 6 PSG Fransa 343 7 Liverpool İngiltere 311 8 Tottenham İngiltere 247 9 Borussia Dortmund Almanya 209 10 Arsenal İngiltere 195 11 Juventus İtalya 194 12 Leipzig Almanya 134 13 Milan İtalya 128 14 Atletico Madrid İspanya 123 15 Ajax Hollanda 83 16 Inter İtalya 81 17 Napoli İtalya 59 18 Fenerbahçe Türkiye 58 19 Union Berlin Almanya 57 20 Celtic İskoçya 54