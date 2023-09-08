Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi

Avustralya'da Chevron şirketine ait ve küresel LNG sevkiyatınını yüzde 7'sini oluşturan Gorgon ve Wheatstone işçileri şirketle görüşmelerin başarısız sonuçlanması sonrası Cuma günü kısmi grevlere başladı. Karar sonrası Avrupa'da gaz fiyatlarında yüzde 11'e varan yükseliş gözlendi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı dün 32,75 Euro'dan kapandı. Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 Euro'dan işleme açıldı.

Avrupa gaz piyasalarındaki fiyat artışı, Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanların çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitmesinden kaynaklandı.

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

FİYATLAR KÜRESEL ETKİLERE KARŞI HASSAS

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa'nın LNG bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.