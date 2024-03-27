Avrupa'da IŞİD endişesi

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IŞİD-H'nin Moskova saldırısı sonrasında köktendincilerin Avrupa'da saldırıya girişebileceği endişesi arttı. Fransa alarm seviyesini yükseltti, güvenlik birimleri Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde teyakkuzda. ABD, Fransa’daki vatandaşları için terör uyarısı yaptı.

Fransa alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkartırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararın "önlem olarak" alındığını duyurdu. Deutsche Welel'nin haberine göre Moskova'daki saldırının arkasında IŞİD'in bir kolunun bulunduğundan yola çıktıklarını anlatan Macron, iç ve dış istihbarat birimlerinin elindeki bulgulara atıf yaparak "Moskova'daki bu saldırıda rol almış görünen bu grup son aylarda bizim topraklarımızda birkaç (saldırı) girişiminde bulundu" dedi.

ALMANLAR DA ALARMDA

Almanya da güvenlik ve istihbarat birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, IŞİD-H kaynaklı tehdidin zaten Moskava'daki saldırı öncesinde de mevcut olduğuna dikkat çekti.

Süddeutsche Gazetesi'ne açıklama yapan Faeser, alarm seviyesinde bir değişikliğin şu anda gerekli görülmediğini belirterek "IŞİD-H zaten şu anda Almanya'daki en büyük İslamcı tehdidi oluşturuyor. Güvenlik makamlarımız çok dikkatli ve daha uzun bir süredir bu terör grubunu izliyor" dedi.

Geçen yıl Noel döneminde Köln, Viyana ve Madrid'i hedef alacak terör saldırıları planları yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca daha geçen hafta IŞİD-H adına İsveç parlamentosuna saldırı planlayan iki kişi Almanya'nın Gera kentinde yakalandı.

İsveç ve Danimarka'da da güvenlik ve uyarı seviyeleri zaten artırılmıştı. Avrupa Birliği'nin polis birimi EUROPOL cihatçıları yakından izliyor.

BELÇİKA'DA ÖNLENMİŞTİ

Daha üç hafta önce Brüksel savcılığı, kentteki bir konseri hedef alacak büyük bir terör saldırısının önlendiğini açıklamıştı. Üçü reşit olmayan dört kişi, "olabildiğince çok kişiyi öldürmeyi planladıkları" gerekçesiyle tutuklandı. Savcılığa göre zanlılar, Kasım 2015'te İslamcı teröristlerin Paris'teki Bataclan kulübüne düzenlediği saldırıyı örnek almış, benzeri bir saldırı için plan yapmıştı.

IŞİD'in Horasan kolunun 2015 yılında Afganistan'da kurulduğu, yaklaşık bin üyesinin olduğu, destekçilerinin büyük çoğunluğunun Orta Asya'dan geldiği belirtiliyor. Örgüt son olarak Cuma gecesi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonund 137 sivilin katledildiği saldırıyı gerçekleştirmişti.