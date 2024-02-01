Avrupa'da konut sektöründe kriz: Faiz oranları daha da sıkılaşabilir

Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanan rapora göre, bölgedeki ülkelerin çoğunda konut sektörüne yönelik riskler sürüyor. Kurulun olumlu ekonomik beklentilerine rağmen bölgede konut sektöründeki risklerin orta vadede yeniden artmaya başlayabileceği ve kredi risklerinde önemli bir artışa ve kredi faiz oranlarının daha da sıkılaşmasına neden olabileceği kaydedildi.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde konut sektörüne ilişkin risklerin devam ettiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası'na bağlı Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), "Avrupa Ekonomik Bölgesi konut sektörüne ilişkin kırılganlıklar" raporunu yayımladı.

Bölgedeki ülkelerin çoğunda konut sektörüne dair artan risklerin kayda değer seviyede olduğuna dikkat çekilen ESRB'nin raporunda, "Bölgedeki ülkelerde, yüksek enflasyon ortamı ve parasal sıkılaştırmanın hane halklarının borçlarını ödeyebilmesinin üzerinde ağırlığını hissettirmesi bekleniyor” değerlendirmesine yer verildi.

RİSKLERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Raporda, kurulun temel senaryosuna göre, bölgede bu yıl ekonomik büyümenin artmasının, enflasyonun daha ılımlı bir görünüm sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Olumlu ekonomik beklentilere rağmen bölgede konut sektöründeki risklerin orta vadede yeniden artmaya başlayabileceği uyarısında bulunulan raporda, "Bu durum tüm makro ihtiyati araçların uygulamaya sokulmak üzere hazır hale getirilmesini gerektirir” ifadesine yer verildi.

KONUT KREDİLERİNİN GERİ ÖDENMESİ ZORLAŞABİLİR

Raporda, bölgede ekonomik olumsuzlukların yaşanması ve olumsuz senaryonun gerçekleşmesine ilişkin olarak "Örneğin, ipotek kredilerindeki yüksek faiz oranlarıyla birlikte durgunlaşan büyüme ve artan işsizlik devam eden yüksek enflasyonla birleştiğinde, hane halkının yaşamını daha da zorlaştırarak konut kredilerinin geri ödenmesini zorlaştırabilir” denildi.

Raporda, böylesi bir senaryonun gerçekleşmesinin ise kredi risklerinde önemli bir artışa ve kredi faiz oranlarının daha da sıkılaşmasına neden olabileceği kaydedildi.