Avrupa'da transfer sezonu sona erdi: İşte öne çıkan son gün transferleri

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Transferin son gününde bazı yıldız isimlerin de yeni takımları belli oldu.

Transfer sezonu Avrupa'da 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Transferin son gününde en pahalı transfer PSG'den gelirken Barcelona ve Manchester United da 2 futbolcu transfer etti.

Barcelona, kadrosunu Felix ve Cancelo ile güçlendirirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Tottenham'dan Sergio Regulion'u kiralık, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı ise bonservisiyle kadrosuna kattı.

Hücum hattını yenileyen PSG, Frankfurt'tan Kolo Muani için 90 milyon euro ödedi. Manchester City son günde de boş durmazken tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Union Berlin ise tecrübeli stoper Bonucci ile anlaştı.

Transfer sezonunun son gününde öne çıkan transferler şöyle:

- Kolo Muani - PSG

- Divock Origi - Nottingham Forest

- Luka Jovic - Milan

- Joao Felix - Barcelona

- Joao Cancelo - Barcelona

- Sergio Regulion - Manchester United

- Sofyan Amrabat - Manchester United

- Mason Greenwood - Getafe

- Mariano Diaz - Sevilla

- Ryan Gravenberch - Liverpool

- Juan Bernat - Benfica

- Alvaro Odriozola - Real Sociedad

- Eric Garcia - Girona

- Davy Klaassen - Inter

- Duvan Zapata - Torino

- Clement Lenglet - Aston Villa

- Matheus Nunes - Mancherter City

- Leonardo Bonucci - Union Berlin





