Avrupa'da yeni kriz: Transdinyester, Rusya'dan koruma talep edecek

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi, Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı. Rusya ise "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, Rusya'nın önceliklerden biri" görüşünde.

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi, Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı.

Transdinyester’deki yerel yönetimin Rusya’dan destek talep edilmesi için bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin baskılarına yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya’ya resmen başvuracağı kaydedildi.

Kararda, Moldova’nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester’de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus’un korunması gerektiğine işaret edildi.

RUSYA: TRANSDİNYESTER SAKİNLERİNİN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, “Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

MOLDOVA: TRANSDİNYESTER’İN AÇIKLAMALARINI REDDEDİYORUZ

Öte yandan Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian, ayrılıkçı Transdinyester bölgesi yönetiminin propaganda içerikli açıklamalar yaptığını ve bunları reddettiklerini belirtti.

Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Serebrian, şu ifadeleri kullandı:

"Moldova yönetimi, Tiraspol'de (Transdinyester'in sözde başkenti) yapılan propaganda içerikli açıklamaları reddediyor. Moldova'ya bağlı Transdinyester bölgesinin, tüm vatandaşların yararına olan Avrupa Birliği ile birlikte izlenen barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon yönündeki siyasetinden yararlandığını hatırlatıyoruz."

TRANSDİNYESTER SORUNU

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.