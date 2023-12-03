Avrupa'daki aşırı sağcı partiler, AP seçimlerinde üçüncü sırayı hedefliyor

İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Kimlik ve Demokrasi" (ID) siyasi grubu olarak gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde üçüncü sırayı hedeflediklerini söyledi.

İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Kimlik ve Demokrasi" (ID) siyasi grubu olarak gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde üçüncü sırayı hedeflediklerini söyledi.

AP'deki popülist ve aşırı sağ siyasi partilerin oluşturduğu siyasi grup "ID"ye mensup partilerin lider ve temsilcileri, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak AP seçimlerine istinaden İtalyan Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini’nin ev sahipliğinde Floransa kentinde "Özgür Avrupa" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinliğe Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) başkanı Jordan Bardella, Almanya'dan Alternatif Partisi (AfD) Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Harald Vilimsky ve Bulgaristan'dan Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi Lideri Kostadin Kostadinov’un aralarında bulunduğu isimler katılırken, Hollanda’daki son seçimlerden ilk sırada çıkan Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, RN Lideri Marine Le Pen ve Portekiz'deki aşırı sağcı Chega Partisi'nin lideri Andre Ventura katılmadı. Le Pen, etkinliğe video mesaj gönderdi.

"Özgür Avrupa" etkinliğinin ev sahibi Salvini, yaptığı konuşmada, "Bugün, Fransa’nın birinci partisi, Hollanda’nın birinci partisi, Avusturya'nın, Belçika’nın birinci partileri, Almanya’daki ikinci parti ve İtalyan hükümetinde yer alan partisi burada. Biz kara bir dalga değil, tam tersine mavi dalgayız. Veriler, bize bugün AP'nin dördüncü büyük siyasi grubu olduğumuzu söylüyor. Hedefimiz üçüncü olmak ve bunda kararlı olmak." ifadelerini kullandı.

Avrupa içinde birleşmeleri gerektiğini, birleşmedikleri takdirde bunun ölümcül bir hata olacağını ifade eden Salvini, "Gelecek yıl, Avrupa kurumlarının tarihinde ilk kez, birleşik ve kararlı merkez sağ, Brüksel’i, yasa dışı olarak işgal edenlerden kurtarabilir." diye konuştu.

Salvini, elektrikli otomobiller, ev vergileri üzerine değil çalışma üzerine kurulu bir Avrupa fikrinin üzerinde durduklarını belirterek, "(AB Komisyonu Başkanı Ursula) Von der Leyen, (Avrupa Merkez Bankası Christine) Lagarde, (iş insanı George) Soros ve bankacıların fikriyle karşılaştırıldığında tamamen farklı bir düşünce." dedi.

LE PEN VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Marine Le Pen de video mesajında, AB'nin göç anlaşmasını değiştirmeye hazırlandığı bir dönemde olduklarını ve acilen harekete geçmeleri gerektiğini, göçün bir sorun değil, proje olduğunu öne sürdü.

AfD Başkanı Chrupalla da etkinlikte yaptığı konuşmada, duvarları olan ve istenmeyenlerin konaklayamayacağı bir ev gibi yeni bir Avrupa inşa etmek için bugün burada toplandıklarını ifade etti.

Chrupalla, Ukrayna Savaşı'nın kendi savaşları olmadığını da savunarak, "Rusya ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyor, Alman ekonomisi ise geriliyor. Bu çılgınlık. Ukrayna bu savaşı kazanamaz, durdurulmalılar. Bunun sonuçlarını Almanlar ödüyor." dedi.

Etkinlikte, Avrupa'da Müslüman nüfusunun varlığına ve artışına karşıt söylemler de dikkati çekti.

SOL, AŞIRI SAĞCILARI PROTESTO ETTİ

Bu arada, Avrupa'nın aşırı sağcı partilerinin Floransa’da bir araya gelmesi sebebiyle kentin farklı noktalarında dün ve bugün sol gruplar tarafından protesto gösterileri düzenledi.

Sol partiden seçilen Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella da belediye binası olan Signoria Meydanı'ndaki ünlü İtalyan heykeltraş Michelangelo'nun Davut heykeline Avrupa Birliği bayrağı asarak, aşırı sağcıların, kentlerindeki etkinliğine tepki gösterdi.

KAMUOYU YOKLAMALARI NE DİYOR?

Avrupa genelinde seçimleri izleyen "Europe Elects" adlı kuruluşun yaptığı ve sonuçlarını 30 Kasım'da açıkladığı araştırmaya göre, Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ siyasi partilerin oy oranları, hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıktı.

Söz konusu araştırmada, AP'de "Kimlik ve Demokrasi" (ID) adlı siyasi grup şemsiyesinde toplanan ve mevcut 705 sandalyenin 60'ına sahip olan aşırı sağcı partilerin, bugün seçim olsa sandalye sayılarını 87'ye çıkaracağı öngörüldü.

Şu anda AP'deki en büyük siyasi oluşum olan merkez sağdaki siyasi grup, Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB içindeki ana siyasi aktör rolünü koruyarak 175 civarında milletvekili çıkaracağı, sosyalist S&D Grubunun da aynı şekilde 141 civarındaki milletvekili sayısını koruyacağı tahmin edildi.