Avrupa gaz fiyatları üç haftada yaklaşık yüzde 40 yükseldi

Avrupa gaz fiyatları haftayı yükselişle açtı. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltırken farklı ülkelerden LNG ithalatına daha bağımlı hale gelmesi, fiyatların küresel piyasalarda doğalgaz ve LNG arzına ilişkin olası kısıtlar karşısında kırılganlığını artırıyor. Fiyatlar, İsrail-Filistin çatışmasının üzerinden geçen üç haftada ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Dünya 30.10.2023 12:27 Giriş: 30.10.2023 12:27

Güncelleme: 30.10.2023 12:30 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Avrupa'da gaz fiyatları, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklamasının ardından oluşan arz güvenliği endişeleriyle haftaya yükselişle başladı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, aralık vadeli kontratlarda fiyatlar cuma günkü kapanışa göre bugün yüzde 6,7 artışla megavatsaati 53,9 Euro'ya yükseldi. İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yükselişe geçen fiyatlar, son olarak 13 Ekim'de 53,9 Euro'yu görmüştü. PİYASALARDA MISIR ETKİSİ Fiyatların bu haftaya artarak başlamasında, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklaması sonrası oluşan arz güvenliği endişeleri etkili oldu. İsrail, çatışmaların yoğunlaşmasının ardından ABD'li enerji şirketi Chevron'un işlettiği Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmişti. Mısır, söz konusu sahadan önemli miktarda gaz ithalatı gerçekleştiriyordu. Mısır, özellikle geçen yıl etkisini hissettiren enerji kriziyle birlikte Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını büyük ölçüde artırmıştı. Mısır'ın gaz ithalatındaki gerilemenin LNG ihracatında da düşüşe yol açacak olması, Avrupa'da arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden körükledi. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltırken farklı ülkelerden LNG ithalatına daha bağımlı hale gelmesi, fiyatların küresel piyasalarda doğalgaz ve LNG arzına ilişkin olası kısıtlar karşısında kırılganlığını artırıyor Fiyatlar, İsrail-Filistin çatışmasının üzerinden geçen üç haftada ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi.