Avrupa'nın en pahalı 10 ligi belli oldu

Süper Lig, yeni yayın ihalesinin sonuçlanması ile birlikte Avrupa'nın en pahalı 6'ncı ligi oldu.

Süper Lig'de önümüzdeki 3 yılın yayın hakları için beIN Sports ile yıllık 168 milyon euro karşılığında anlaşıldı.

Söz konusu anlaşmayla Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde yükselişe geçti. Süper Lig; Portekiz, Hollanda ve Belçika'yı geride bırakarak 6. sıraya geldi.

NTV'nin aktardığına göre dünyanın en pahalı 10 ligi şöyle oldu:

1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon euro

2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar euro

3- İspanya La Liga: 990 milyon euro

4- İtalya Serie A: 840 milyon euro

5- Fransa Ligue 1: 582 milyon euro

6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon euro

7- Portekiz Primeira: 160 milyon euro

8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon euro

9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon euro

10- İskoçya Premiership: 29 milyon euro