Avrupa'nın en pahalı 10 ligi belli oldu
Süper Lig, yeni yayın ihalesinin sonuçlanması ile birlikte Avrupa'nın en pahalı 6'ncı ligi oldu.
Süper Lig'de önümüzdeki 3 yılın yayın hakları için beIN Sports ile yıllık 168 milyon euro karşılığında anlaşıldı.
Söz konusu anlaşmayla Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde yükselişe geçti. Süper Lig; Portekiz, Hollanda ve Belçika'yı geride bırakarak 6. sıraya geldi.
NTV'nin aktardığına göre dünyanın en pahalı 10 ligi şöyle oldu:
1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon euro
2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar euro
3- İspanya La Liga: 990 milyon euro
4- İtalya Serie A: 840 milyon euro
5- Fransa Ligue 1: 582 milyon euro
6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon euro
7- Portekiz Primeira: 160 milyon euro
8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon euro
9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon euro
10- İskoçya Premiership: 29 milyon euro