Avrupa'nın en yoğun havaalanı belli oldu

Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre bin 375 uçuş ile 2023 yılının Avrupa'daki en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

Dünya 19.01.2024 17:03 Giriş: 19.01.2024 17:03

Güncelleme: 19.01.2024 17:06 Kaynak: DHA

A- A A+

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Örgütü'nün (EUROCONTROL) 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayımladı. Rapora göre söz konusu yılda İstanbul Havalimanı 1.375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı 1.255 uçuşla 2'nci, İngiltere'nin Londra Heathrow Havalimanı ise 1.251 uçuşla 3'ncü sırada yer aldı. Listede Almanya'nın Frankfurt Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. THY 3. OLDU Ayrıca raporda Türkiye günlük ortalama 3 bin 026 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1.443 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.