Avrupa Noel öncesinde alarma geçti

Köln ve Viyana'da İslamcı bir grubun Noel'de saldırı planladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda Avusturya'da 4 kişi gözaltına alındı. Noel öncesi Avrupa genelinde güvenlik açısından durumun gergin olduğu belirtildi.

Almanya'nın sembolik yapılarından Köln Katedrali ile Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir kiliseye bir İslamcı grup tarafından saldırı planlandığı şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda gözaltılar yapıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Avusturya İçişleri Bakanlığı, ülkenin iç istihbarat teşkilatının dört şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu. Cumartesi gününden bu yana alarm halinde olan Almanya'da ise henüz gözaltına alınan bir şüphelinin bulunmadığı aktarıldı.

Cumartesi günü, bir İslamcı grubunun Köln ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da Noel öncesi saldırı düzenleyeceğine dair ortaya çıkan bazı bulgular ve şüpheler üzerine Köln polisi alarma geçmiş ve kalabalık bir bölgede yer alan turistik yapıyı abluka altına almıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, halka saldırı korkusuyla Noel'de kiliseye gitmekten kaçınmamaları çağrısında bulundu. "Terörizm tehdidinin uzun zamandır olmadığı kadar yüksek olduğunu biliyoruz ve Hıristiyan bayramı ritüellerimiz elbette İslamcı teröristlerin de hedefinde" diyen Reul, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Saldırı planladığından şüphelenilen örgütün IŞİD'e bağlılık yemini eden Afganistan merkezli Horasan İslam Devleti olduğu iddiası Alman basınında yer aldı.