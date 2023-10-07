Avrupa Olimpiyat Komitesi 52. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 52. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim tüm çabalarımız, eksiksiz bir spor kenti oluşturmak, sizleri ve tüm spor camiasını kentimizde daha sık konuk etmek için" dedi.

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 52. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un sporun birçok dalında, dünyanın önemli organizasyonlarına ve sporcularına ev sahipliği yapmış bir kent olduğuna vurguladı.

İmamoğlu, “Bizim tüm çabalarımız, eksiksiz bir spor kenti oluşturmak, sizleri ve tüm spor camiasını kentimizde daha sık konuk etmek için. İstanbul'u dünyanın spor haritasında en parlak yere konumlarken, aynı zamanda halkımızın spor yapması için de olimpiyatları bir motivasyon aracı haline getirmeyi hedefliyoruz. 2027 Avrupa Oyunları’nı ve 2036 Olimpiyat Oyunları’nı sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz” dedi.

Toplantıda, İmamoğlu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve EOC Başkanı Spyros Capralos birer konuşma yaptı. IOC ve EOC’nin komiteyi ve olimpik camiayı daha da ileri götürmek için yaptığı çalışmaları ve vizyonunu yıllardır takip ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnsanların ve toplulukların öykü yaratma, öykü anlatma, öykü yayma yeteneği düşündüğümüzden çok daha önemli. Hikaye anlatma, insanlığı diğer canlılardan ayıran, sosyal evrimde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayan bir konu. Biz insanlar, duygusal bağlar kurarak bir araya gelmek ve deneyimlerimizi gelecek kuşaklara taşımak için öyküleri kullanıyoruz.

2027 Avrupa Oyunları’nı ve 2036 Olimpiyat Oyunları’nı sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz. Bu toplantının sonunda, sporun uluslararası ilişkilerde ve toplumların gelişiminde oynadığı kilit rolü daha da vurgulamış olacağız. Hep birlikte, olimpiyatların gücünü öne çıkaracağız ve gelecekte daha fazla barış, anlayış ve iş birliği için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ve İstanbul halkı ve 100. yılını doldurmuş bir Cumhuriyet olarak, sizlere nasıl yardımcı olacağımızı daha iyi kavrayacağız.”