Avrupa’da da ligde de lider

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Konferans Ligi grubundan lider çıkan Fenerbahçe, kısa süreli düşüşün ardından yoluna kayıpsız devam ediyor. Sezona çok iyi bir form grafiğiyle 19 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ardından sakat ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle kötü sonuçlar alan sarı-lacivertliler evinde 4-1 kazandığı Sivasspor maçından sonra yeniden çıkışa geçti. Kanarya derbide deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ettiği maçla beraber yeni bir ritim yakaladı.

Spartak Trnava’yı da 4-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu’nu lider tamamlayarak turnuvada son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Grubu lider bitirdiği için son 32 turunu otomatikman geçen Kanarya’nın son 16’daki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi’nde ilerleyen turlar için de bir hayli iddialı. Turnuvanın en iyi kadrolarından biri olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin hedefi finale kadar gitmek. Önceki gün Trnava maçından sonra açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, ‘’Şu an son 16'ya kaldık. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı kazanmak. Başarır mıyız bunu zaman gösterecek. Avrupa'da kupa kazanıp ülkemize ve Fenerbahçe'mizin müzesine koymuş oluruz, hedefimiz bu. Tadić gibi oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. Bu maç o, öbür maç başkası gibi bir düşüncem yok. İkinci üçüncü penaltıcılarda var ama bir penaltı kaçtı diye onu terk edip başka oyuncuya bu misyonu vermek istemiyorum. Tadić atmak istediği sürece penaltıları o atacak.’’ ifadelerini kullandı.

İYİ ÇALIŞIYORUZ

Kartal sezonun geri kalanıyla ilgili ise "Ekibimle iyi şekilde çalışıyoruz. Oyuncularımızla oluşturduğumuz bu pozitif futbol üzerine ilavelerle gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Şubat ayını pas geçeceğiz ve martın ilk haftasında Avrupa maçı oynayacağız. Bu bizim ekibimizi rahatlatacak. Eleştiri her zaman olur ama adaletli olmalı. Farklı mağlup olduğumuzda elimizde hiç oyuncu yoktu. Bunu bahane etmeyeceğiz de neyi edeceğiz. Stoper yok, orta sahada yedek yok. 14-15 kişi gittik. Suni çimde ilk defa oynadık ve çok soğuk havada mücadele ettik" değerlendirmesinde bulundu.