Avrupalı çiftçilerden Brüksel'deki AB zirvesine abluka

Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikalarını Brüksel'de protesto etti.

AB liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelirken Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikalarını protesto etti.

Tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek amacıyla Avrupa Parlamento Binası önünde gerçekleşen gösteri sırasında çiftçiler, tekerlek ve pankart yaktı.

AB'nin kalbi olan kentte yaklaşık 1000 traktörle ana yolları kapatan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasına da yumurta fırlattı. Çiftçiler, sorunlarına dikkat çekmek için binanın yakınlarında ateş yakıp havai fişek de attı.

Yeterli gelir elde edemediklerini, vergilerin ve iklim kurallarının yükü altında ezildiklerini, yurtdışından adil olmayan bir rekabetle karşılaştıklarını söyleyen Avrupalı çiftçilerin eylemleri, Almanya ile Fransa'da başlamıştı. Eylemler birçok ülkeye yayılırken, Brüksel'deki protestoda "Eğer yeryüzünü seviyorsanız, onu yönetenleri destekleyin" ve "Çiftçi yoksa gıda da yok" yazılı pankartlar açıldı.