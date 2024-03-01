Avrupalı sendikacılar işçi haklarını tartıştı: Mücadeleden başka çare yok

Avrupalı sendikacılar Türkiye’deki sendikal hareket ve baskıları tartışmak üzere bir araya geldi. Fransa, Portekiz, Belçika, İspanya ve İtalya’dan gelen sendika liderleri, 'mücadele' mesajı verdi.

Dilan ESEN

Avrupalı sendikacılar Türkiye’deki sendikal hareket ve baskıları tartıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın çağrısıyla Avrupalı sendikacılar bir araya geldi. Fransa, Portekiz, Belçika, İspanya ve İtalya’dan gelen sendika liderleri, işçilerin sorunlarının ortak olduğuna dikkat çekti. Avrupalı sendikacılar, Türkiye’deki sendikal harekete destek verilmesi gerektiğini söylerken sendikalara yönelik baskıya da değindi.

Yapılan tartışmalardan çıkan sonucu açıklayan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, dünyayı ve ülkeyi ilgilendiren sorunları tartıştıklarını söyledi ve “Özellikle enflasyondan etkilenen, satın alma gücünü kaybeden işçilerin onurunu garanti altına almak için yükselmesi gereken maaşlar ve kabul edilemez işçi ölümlerine karşı mücadelenin aciliyeti konusunda, ülkelerimizin her birinin sorunlarının ne kadar ortak olduğunu fark ettik. Hepimizin karşı karşıya olduğu saldırılara karşı mücadelede ortak bir yaklaşımı tartıştık” dedi.

Dünyadaki savaş iklimine dikkat çeken Çeltek, “Avrupalı liderler savaş çığırtkanlıklarını durdurmalıdır. Avrupa işçi sınıfı bir savaş ekonomisine geçilmesini ya da işçi çocuklarının savaşa gönderilmesini istemiyor; bu nedenle barış için hızla harekete geçmeli ve karşılıklı silahlanmayı durdurmalıyız. Bu savaş iklimi Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine de elverişlidir. Burada bulunan tüm sendikalar bu yükselişi önümüzdeki Avrupa seçimleri için bir tehlike olarak görmekte ve buna karşı barışçıl bir sosyal Avrupa inşa etmemiz gerektiğini teyit etmektedir. Bu anlamda, son on yıldır yeniden mücadele ettiğimiz ve Avrupa genelinde işçi yaşamı ve refah devleti üzerinde büyük etkiler bırakan kemer sıkma politikalarına geri dönüşü tamamen reddediyoruz; bunun yerine Avrupa için, Avrupa Sanayi işçilerini merkeze alacak ve geleceklerini de garanti altına alacak, sosyal koşullara sahip iddialı bir yatırım ve sanayi planına ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Buradaki tüm sendikalar Gazze'deki soykırıma varan katliamı kınama konusunda birleşmiş durumda” diyen Çeltek, şunları ifade etti: “Küresel sendikal hareketin ilk görevlerinden biri, şu anda tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden ve hiçbir koşulda gereken tepkiyi görmeyen Gazze’deki bu katliama karşı güçlü bir ses yükseltmektir. Bu toplantının İstanbul'da yapılmasının nedenlerinden biri de buradaki tüm sendikaların Türkiye'deki bağımsız demokratik sendikal harekete destek verme arzusudur. Hepimiz Türkiye'de sendikal haklar ve temel demokratik haklar üzerindeki baskının farkındayız. Bu nedenle, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi Türkiye ile ilgili her Avrupa gündeminde, Türkiye'de yeni bir demokratik sendika yasası talebini gündeme getireceğiz. Bir Avrupa sendikal hareketi olarak, Türkiye'deki işçi kardeşlerimizin de ailemizin bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Türkiyeli işçileri de sendikalarını özgürce seçme hakkına sahip olana kadar onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Fransa’da CGT-FTM Metal Genel Sekreteri Frederic Sanchez, şunları dile getirdi: “Bu toplantı oldukça zor bir dönemde geçiyor. Çeşitli ülkelerden deneyimleri dinledik hepimizin aynı sorunlara sahip olduğunu anladık. Dünyada birçok çatışmanın devam ettiği bir dönem. Filistin’de maalesef sivil halk katlediliyor. Barış yerine silahlanma yönünde yaklaşımlar sergileniyor. Mesela Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya askeri olarak müdahale etmesinin olasılığından bahsediyor. Bütün bunlar uluslararası durumun vahim bir noktada olduğunu gösteriyor.”

İŞÇİLER BARIŞI SAVUNUYOR

İtalya’da FIOM - CGIL Yönetim Kurulu Üyesi Valentina Orazzini ise şöyle konuştu: “İki noktanın altını çizmek istiyorum. Biri Gazze’ye ilişkin. Acil ateşkes ilan edilmesini ve soykırımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmek istiyorum. İtalyan işçileri bu konuda grevler düzenliyor ve savaşa karşı örgütlenmeye çalışıyor. İşçiler dünyada aslında en önemli barış savunucuları. Birleşik Metal İş’le de dayanışmamızın altını çizmek istiyorum. İşçilerin yaşam koşullarına dikkat çekmek istiyoruz. Burada temel hakların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerin mücadelesinde yan yanayız. Bu mücadelede birleşik bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ki kazanabilelim.”

DEMOKRATİK HAKLAR TEHDİT ALTINDA

İspanya’daki CCOO Industria Yönetim Kurulu Üyesi Juan blanco Blanco da şunları ifade etti: “İyi koşulların tüm ülkede savunulması gerekiyor. Avrupa’da emek ve toplumsal haklar açısından önemli bir gündem gerçekleşiyor. Sendikal açıdan güçlü bir çıkış ortaya çıkartmak durumundayız. Demokratik değerlerin tehdit altında olması bizi endişelendiriyor. Bizim dayanışmamızı artırmak önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Bu söylem olarak kalmamalı. Birlikte çalışma hakları için mücadele etmeliyiz. Şirketlerin attıkları adımlara karşı birlikte durmamız gerekiyor.”

DİSK/Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Her türlü antidemokratik uygulamayla karşı karşıyayız. Örgütlenme özgürlüğümüz gasp ediliyor. Bu saldırıları dayanışmayla çözmeye çalışıyoruz. En fazla emekçilere kadınlara ve çocuklara yönelik müdahaleler var. Bütün kazanılmış haklarımızı gasp eden bir durum var” dedi.