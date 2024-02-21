Avrupa’nın en, dünyanın 7'inci kirli şehri Milano

Haber Merkezi

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme merkezi IQAir’in yayımladığı verilere göre, İtalya’nın Milano şehri dünyanın en kirli yedinci şehri ve Avrupa’nın havası en kirli şehri olarak kaydedildi. Yaklaşık 1,4 milyon nüfuslu Milano şehri, 60’lı yıllara kıyasla trafik yoğunluğunu iki katına çıkarmış durumda.

Aynı zamanda şehrin çevresindeki ağır sanayi tesislerinin de önemli “arka plan” emisyonlarına neden olduğu belirtiliyor. Milano’nun Alplerin eteklerindeki konumu da kirli havanın kalıcı olmasını sağlıyor. Dünyanın en kirli şehri ise, Pakistan’ın Lahore şehri. Listenin ilk on sırasında en kirli şehirleri barındıran ülkeler arasında Çin, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Kırgızistan, Gana, Vietnam ve İran bulunuyor.