Avrupa’nın en iyi üniversiteleri listelendi: İlk 100’de Türkiye’den hiçbir okul yok

Quacquarelli Symond'ın Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesine göre, Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 100'e giremedi. "Avrupa Geneli" sıralamasında ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesi yayımlandı.

Bu kapsamda QS, Avrupa Konseyi'ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdi.

Listeye göre, Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 100'de yer alamadı. "Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı.

İlk 500 üniversite arasında ise, Sabancı Üniversitesi 201'inci, Hacettepe Üniversitesi 224'üncü, İstanbul Üniversitesi 228'inci, Gazi Üniversitesi 283'üncü, Ankara Üniversitesi 289'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 326'ncı, Ege Üniversitesi 381'inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi 432'nci, Abdullah Gül Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi 445'inci, Marmara Üniversitesi 451'inci, Çankaya Üniversitesi 455'inci, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 488'inci sıradan listeye girdi.

"İŞVEREN İTİBARI" GÖSTERGESİ

QS'in, "Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve "küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmede 72 üniversite ile Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.

İŞVERENLER TARAFINDAN EN FAZLA TANINAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan "İşveren İtibarı" göstergesinde Türkiye'den 3 üniversite Avrupa'nın bu alandaki en iyi 50 üniversitesi arasına girebildi. Bu listede ODTÜ 34'üncü sırada yer alarak işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi olurken, ODTÜ'yü 37'nci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 42'nci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi izledi.

ODTÜ, "Akademik İtibar" göstergesinde ise 109. sırada yer aldı.

Listede "Avrupa'nın en iyi öğrenci değişim programları" kategorisi de yer aldı. Buna göre, "Giden Öğrenci Değişimi" göstergesindeki değerlendirmede, Avrupa'da Galatasaray Üniversitesi 12'nci, Bilkent Üniversitesi 31'inci, ODTÜ 32'nci olurken, "Gelen Öğrenci Değişimi" göstergesinde ise Fırat Üniversitesi 35'inci sırada yer aldı.

QS'in "İstihdam Sonuçları" göstergesinde Boğaziçi Üniversitesi 33'üncü sıraya yerleşirken, İstanbul Üniversitesi aynı alanda 62'nci sırada yer aldı. "Sürdürülebilirlik" alanında ise ODTÜ 47'nci sıraya yerleşti.

Listede, en iyi ilk 10 üniversite ise şöyle sıralandı:

1) University of Oxford

2) ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

3) University of Cambridge

4) Imperial College London

5) UCL

6) The University of Edinburgh

7) Université PSL

8) The University of Manchester

9) EPFL

10) King’s College London