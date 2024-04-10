Avrupa’nın enflasyon gururu AKP

OECD ülkelerinin dörtte üçünde enflasyon düştü. En büyük artış Türkiye'de ve Kolombiya’da kaydedildi. Türkiye’nin ilk sırada yer alması dikkat çekti. En büyük aylık düşüş ise Polonya ve İsveç'te gözlemlendi.

Ekonomi Servisi

AKP iktidarı gıda enflasyonunun tüm dünyada arttığını iddia etse de gerçek tablo oldukça farklı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre 38 üye ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana yüzde 6 civarında dalgalanırken Şubat 2024'te yüzde 5,7 seviyesinde sabit kaldı. Türkiye’deyse enflasyon 67,1 oranında gerçekleşti. OECD ülkeleri ile Türkiye arasındaki uçurum dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE HIZLI ARTIŞ

Türkiye, yerel para birimindeki düşüşün ithalat maliyetlerini artırmasına bağlı olarak gıda enflasyonunda hızlı bir artış yaşayan ülkelerin başında yer aldı. Para birimi liranın değerindeki düşüş, aynı zamanda enerji fiyatlarında da keskin bir artışa yol açınca, enflasyonda büyük artış yaşandı. OECD ülkelerinin tamamında gıda enflasyonundaki artış Şubat 2024’te yüzde 1’in altında kaldı, enerji enflasyonundaki artış ise eksiye geçti. Türkiye’deyse Şubat ayında gıda enflasyonu yüzde 18, enerji enflasyonu ise yüzde 3,6 arttı. Buna göre, Ocak 2024 gıda enflasyonu yüzde 69,7, Şubat 2024 gıda enflasyonu da yüzde 71,1 oranında gerçekleşti. Genel enflasyon rakamı ise Şubat 2024’te yüzde 67,1 oranında gerçekleşti.

OECD’ye göre genel enflasyon OECD’ye üye 7 ülkede yüzde 2'nin altında, Kosta Rika'da ise negatifte kaldı. Gıda enflasyonu art arda 15'inci ayda da düşmeye devam ederek Ocak'taki yüzde 6,3'ün ardından, Şubat'ta yüzde 5,3'e ulaştı. Gıda enflasyonu Kasım 2021'den bu yana ilk kez genel enflasyonun altında gerçekleşti.

OECD bölgesindeki çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç enflasyon) düşmeye devam etti ancak hizmet fiyatlarındaki katılığın bir yansıması olarak şubat ayında yüzde 6,4 ile yüksek kaldı. Farklı ülkeler arasındaki enflasyonu karşılaştırmak için kullanılan Avro Bölgesi'ndeki Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP), ocak ayında yüzde 2,8'ken şubat ayında yüzde 2,6'ya geriledi. Gıda enflasyonundaki düşüş OECD'dekinin yaklaşık iki katı kadar hızlı olurken, çekirdek enflasyondaki düşüş OECD ile benzer hızda gerçekleşti. G7'de yıllık enflasyon da Şubat 2024'te yüzde 2,9 ile istikrarlı seyrederek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

DÜNYADA GIDA ENFLASYONU(%)

Türkiye: 71,1

İzlanda: 7,5

Kore: 6,9

OECD: 5,3

Avro Bölgesi: 3,3

Avrupa Birliği: 3

G7: 2,1

ABD: 1

Hollanda: 0,8

Çekya: -4,8