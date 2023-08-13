Avrupa’nın suları göçmene mezar

Göçmen düşmanı adımlar atan Avrupa sularında neredeyse her gün bir facia yaşanıyor. Manş Denizi’nde batan göçmen teknesinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Tunus açıklarında yaşanan faciada ise 2 kişi hayatını kaybetti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kıtaya gelen göçe yönelik sert kararlara imza atılan Avrupa’nın suları, daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlere mezar olmaya devam ediyor.

Göçmen düşmanı yasanın gündem olduğu İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’nde bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Fransa’dan İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan küçük göçmen teknesinin Manş Denizi'ni geçerken batması sonucu en az 6 kişi can verdi. Denize düştüğü belirlenen 5 ila 10 göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirildi. Fransız yetkililer, 50'den fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.

İngiltere, 2018'den bu yana 100 bin kaçak göçmenin Manş Denizi üzerinden ülkeye girdiğini duyurmuş, yılbaşından beri ise bu sayının 10 Ağustos itibarıyla 15 bin 826 olduğunu açıklamıştı.

TARTIŞMALI YASA

İngiliz Parlamentosu’nda kabul edilen ve birçok kesimin tepkisine neden olan yasa tasarısına göre Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren göçmenler yakalandığı anda gözaltına alınabiliyor. Tasarıya göre gözaltına alınan göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine veya Ruanda gibi “güvenli” üçüncü ülkelere sınır dışı edilebiliyor. Sınır dışı edilen göçmenlerin sığınma taleplerini sınır dışı edildikten sonra yapması öngörülüyor. Öte yandan geçen günlerde İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre iki ülke, insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacak ve göçmen taşıyan botların satışı engellenecek.

AKDENİZ’DE TEKNE BATTI

Afrika’dan Avrupa’ya göçün işlek noktalarından Tunus açıklarında ise bir göçmen teknesinin batmasın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Tunuslu yetkililerin açıklamasında, sahil güvenlik ekiplerinin Gabes kenti açıklarında batan tekneden 13 kişiyi kurtardığı belirtildi. Teknede toplamda 20 kişinin olduğu, geriye kalan 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre iki cesedin bir bebeğe ve 20 yaşında bir erkeğe ait olduğu aktarıldı. Geçen günlerde de Tunus’tan yola çıkan bir göçmen teknesinin İtalya’nın Lampedusa Adası yakınlarında batmasıyla 41 kişi yaşamını yitirmişti. Geçen ay Avrupa Birliği ile Tunus’un imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında “göçle mücadele” için 100 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.