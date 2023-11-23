Avrupasaz Müzik Okulu'ndan görkemli kutlama

Dietzenbach merkezli Avrupasaz Müzik Okulu, 12. yılını Elif Buse Doğan, Hakan Kalaycı, minik yetenekler ve 70 kişilik koronun verdiği muhteşem bir konser kutladı.

DİETZENBACH

Avrupasaz Müzik Okulu, 12.nci kuruluş yılını coşkulu bir müzik konseri ile kutladı.

Frankfurt yakınlarında Dietzenbach kasabasının belediye salonunda gerçekleşen kutlamaya Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Dietzenbach Belediye Başkanı Dr. Dieter Lang'ın da aralarında olduğu 650 misafir katıldı.

Sunuculuğunu Deniz Ateş'in yaptığı konserde Koro Şefi Ahmet Aslan yönetimindeki Avrupasaz Müzik Okulu Bağlama Topluluğu, 70 kadar müzik öğrencisinin yanı sıra ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, Hakan Kalaycı ile solistler Cem Güler, Derya Yıldırım, Betül Sena İnar ve Kendal Polat sahne aldı.

Sanatçılar Aşık Veysel, Emre Saltık, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş ve Davut Sulari'yi söyledikleri eserlerle andılar.

Konserde ayrıca Kurtuluş Şan yönetiminde Avrupasaz piyano öğrencileri, Kurtuluş Çengel yönetiminde Avrupasaz gitar ve şan öğrencileri birer dinleti sundu.

Konserde Cem Güler ve Yiğithan Öztaş (ana bağlamalar), Baran Ulu (solo bağlama), Bülent Kesen (mey ve duduk) ile Aliyar Kınık (bateri) da yer aldı.

"DİETZENBACH’A KÜLTÜREL DEĞER KATIYORLAR”

Avrupasaz Okulu'nun farklı kültürden gençleri içinde barındırdığını kaydeden Başkonsolos Erdem Tunçer, "Müzik okulu insanları sınırların ötesinde birleştiriyor. Bizim için de çok kıymetli bir etkinlik. Bu yüzden sonuna kadar kaldık. Dietzenbach'a kültürel anlamda değer katan tüm paydaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Avrupasaz Okulu, bir müzik okulu olmasının da ötesinde, Cumhuriyet Bayramı'nda da beraber çalıştığımız gibi çok önemli faaliyetler yürütüyor. İş insanlarımızın, sponsorlarımızın destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Onlar destek verdikçe kültürümüzün yaşatılması daha mümkün oluyor" diye konuştu.

Dietzenbach Belediye Başkanı Dr. Dieter Lang da yoğun ilgi nedeniyle çok memnun kaldığını, 12 yılın kutlanması gereken bir değer olduğunu vurguladı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN KONSERVATUARLARA GİRMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Başta okulun öğrencilerinin aileleri olmak üzere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Şef Ahmet Aslan ise şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin her biri iyi bir yetenek. Avrupa'da doğup büyüyen öğrencilere müziğimizi aktarmaktan, onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupasaz Müzik Okulu'nun ilerdeki hedefi, okulumuz bünyesinde yetişen öğrencimizi müzik konservatuvarına hazırlamak ve müzik alanında etkin çalışma fırsatı yakalamalarını sağlamaktır. 15. yılımızı ise daha geniş kadrolu bir müzik festivali ile kutlama hazırlıklarına başlayacağız. Türkiye'den TRT kurumundan talepte bulunacağız."