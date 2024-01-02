Avukat Celal Ülgen’in sağlık durumu hakkında açıklama

Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Avukat Celal Ülgen’in kızı Deniz Ülgen Şeren, babasının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Şeren, "Çok kısa sürede eski sağlığına kavuşacağına dair doktorlarından aldığımız bilgiyi, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına sizlerle paylaşmak istedik" ifadelerini kullandı.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Avukat Celal Ülgen’in kızı Deniz Ülgen Şeren, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ergenekon ve Balyoz gibi birçok davanın avukatı Celal Ülgen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.

Şeren şu ifadeleri kullandı:

"Babam avukat Celal Ülgen'e, beyin damarında daralma nedeniyle geçirdiği rahatsızlık sonrası Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi. %100 başarılı bir müdahale sonrası, bir kaç günlük gözlem sürecinin ardından, kendisini LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi'nde normal servisi çıkardık. Her şey yolunda gidiyor. Çok kısa sürede eski sağlığına kavuşacağına dair doktorlarından aldığımız bilgiyi, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına sizlerle paylaşmak istedik. Arayan, soran ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz."