Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

‘Şeriata hakaret ettiği’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı.

Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum.” dedi.

Altun başka bir paylaşımında ise “Türkiye'de rejimle ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'te bitmiştir.” ifadelerini kullandı.

ŞERİAT MESAJI

Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık vermişti. Altun, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından paylaşımını silmişti.

Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" mesajı paylaşmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”