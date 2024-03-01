Avukat Necat Çiçek gözaltına alındı
ÖHD yöneticisi avukat Necat Çiçek, ev baskınında gözaltına alındı.
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) yöneticisi avukat Necat Çiçek gözaltına alındı.
Haberi ÖHD Diyarbakır temsilciliği duyurdu.
Çiçek'in evinde polisin arama yaptığı belirtildi.
ÖHD Diyarbakır Temsilciliği'nin sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şube yöneticimiz Av. Necat Çiçek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Mesleki faaliyetlerimizi kriminalize etmeye yönelik saldırıları kabul etmiyoruz! Av. Necat Çiçek derhal serbest bırakılsın."
Şube yöneticimiz Av. Necat Çiçek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Mesleki faaliyetlerimizi kriminalize etmeye yönelik saldırıları kabul etmiyoruz!— ÖHD Amed (@ohdamed) March 1, 2024
Av. Necat Çiçek derhal serbest bırakılsın!