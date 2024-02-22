Avukat Rezan Epözdemir'den 'Yargı' dizisine tepki: 'Bu nasıl aymazlıktır...'

Avukat Rezan Epözdemir, 'Yargı' dizisini eleştirdi. Epözdemir, dizide ceza muhakemesine ilişkin bütün kuralların ve ilkelerin fütursuzca ihlal edildiği söyledi.

Avukat Rezan Epözdemir, Kanal D'de yayınlanan başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisini aldığı sosyal medya hesabından eleştirdi.

Dizide ceza muhakemesine ilişkin kuralların fütursuzca ihlal edildiğini söyleyen Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Yargı dizisinde ceza muhakemesine ilişkin bütün kurallar ve ilkeler fütursuzca ihlal ediliyor. Yargı ile ilgili bir dizi yapıyorsunuz, bir hukuk danışmanınız yok mu? Bir hukukçudan görüş almıyor musunuz? Bu nasıl bir aymazlıktır..."

Yargı dizisinde ceza muhakemesine ilişkin bütün kurallar ve ilkeler fütursuzca ihlal ediliyor. Yargı ile ilgili bir dizi yapıyorsunuz, bir hukuk danışmanınız yok mu? Bir hukukçudan görüş almıyormusunuz? Bu nasıl bir aymazlıktır... — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) February 21, 2024

Epözdemir, konuya dair sözlerine şöyle devam etti:

"Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli müdafii olan Avukat'a geç vekaletname sundun, seni ifadeye almıyorum diyor, Soruşturma aşamasında şüphelinin ifadesine ikinci avukatın giremeyeceğini ifade ediyor. Savunmasını yapacağı müvekkiliyle, ifade öncesi görüşmesine izin vermiyor. Adil yargılanma, silahların eşitliği ve savunma hakkının yerle bir edildiği, ceza muhakemesinin temel evrensel prensip ve kurallarının uygulanmadığı, yargılamanın saç ayağı olan avukatların tahkir edildiği bir yaklaşım. Yargıyı konu olan bir dizinin hukuki gerçeklikten uzak olması manidar ve düşündürücü..."