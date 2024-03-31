Avukata silahlı saldırı: Şüpheliler, trafikte kavga izlenimi vermek istemiş

Konya'da Avukat Aydın Ceylan’a silahla saldırı düzenleyen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, trafikte kavga izlenimi vermek istemiş.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Avukat Aydın Ceylan’a (37) silahlı saldırı düzenledikten 9 gün sonra Mersin’de yakalanıp dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden Aziz Uzunkaya (20), “Biz avukatı dövmeye gittik. Hatta trafikte tartışma süsü vermek için takip ettik. Otomobilden indiğimde elime silah verdiler. Uyuşturucunun etkisindeydim” dediği öğrenildi.

Olay, 20 Mart saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı. Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek Aydın Ceylan’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelenince konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi.

'GENCİZ BİZ'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırganların Aziz Uzunkaya ile Fırat Öztürk (19) olduğunu belirledi. Olaydan sonra kaçıp Mersin’de saklandıklarını tespit eden şüpheliler gözaltına alındı. Akşehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Şüpheliler Uzunkaya ve Öztürk’ün ifadeleri ortaya çıktı. Uzunkaya ifadesinde, ''Biz avukatı dövmeye gittik. Hatta trafikte tartışma süsü vermek için takip ettik. Otomobilden indiğimde elime silah verdiler. Uyuşturucunun etkisindeydim. İlk önce aracımızla o sokaktan hızlı geçtik. Sonra ben geri dönüp, manavın orada durduğumda, manav bana sokaktan niye hızlı geçtiğimizi, kazaya sebebiyet verebileceğimizi söyledi. Ben de 'genciz biz' dedim. O sırada avukat geldi. O da sokakta hız yapmamamız gerektiğini söyledi. Sonra da ben tabancayla ateş ettim'' dedi. Öztürk’ün de benzer ifadeler verdiği öğrenildi.