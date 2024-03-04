Avukatı açıkladı: Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı. Avukat Hüseyin Ersöz, Doğan'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı. Avukat Hüseyin Ersöz, Doğan'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Avukat Ersöz'ün İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 83 yaşındaki emekli Orgenaral Çetin Doğan'ın hakkında açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilimiz Çetin Doğan, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine haftasonu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonrası konulan teşhis üzerine bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ameliyatla, Çetin Doğan’ın safrakesesi alınmıştır. Pankredit riski de bulunan Müvekkilimizin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmakla birlikte, yaşına bağlı sürekli sağlık sorunlarından dolayı hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilmektedir. Müvekkilimize eşi Nilgül Doğan refakat etmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun “kocamışlık ve sürekli hastalık” raporu düzenlediği Çetin Doğan’ın dosyası 2023 yılı Nisan ayından bugüne Cumhurbaşkanının önünde bulunmaktadır."

NİLGÜN DOĞAN: EŞLERİMİZE YAPILAN ZULME SON VERİN

İddianamesi FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan ve yaş ortalaması 80 olan eski askerin durumunun ağırlaştığı açıklanmıştı. Mide kanaması geçiren Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan ise, “Ülkeye bunca hizmet eden bu uğurda ölmeyi göze alan eşlerimize yapılan zulme son verin” çağrısı yapmıştı.