Avukatı duyurdu: Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, “Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevine görüş için geldik ancak kendisi söz konusu onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmamıştır” dedi. Demir, konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, Demirtaş Savunma Grubu adına yazılan metni sosyal medyadan paylaştı.

Avukat Demir'in paylaştığı açıklamada, Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla onur kırıcı üst arama dayatmasına maruz bırakıldığı belirtilerek, "Sayın Demirtaş’ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır" denildi.

"Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir" sözlerinin yer aldığı açıklama şöyle son buldu:

"Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevine görüş için geldik ancak kendisi söz konusu onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmamıştır. Açıklama ektedir. pic.twitter.com/0YYi8vYKMC — Ramazan Demir (@ramazandmr) March 13, 2024





