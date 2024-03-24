Avukatından Selahattin Demirtaş'a dair iddiaya yalanlama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ın yoğun bakıma kaldırılması üzerine Diyarbakır'a getirildiği iddiasına avukatı Mahsuni Karaman'dan yalanlama geldi. Karaman, "Haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı ve kendisinin de annesini ziyaret etmek üzere hastaneye götürüldüğü iddiası, avukatı Mahsuni Karaman tarafından yalanlandı.

Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunun bilgisine; Sayın Demirtaş’ın annesinin rahatsızlandığı ve kendisinin de annesini ziyarete etmek üzere hastaneye götürüldüğü şeklindeki haberler doğru değildir” dedi.

Kamuoyunun bilgisine;



Sayın Demirtaş’ın annesinin rahatsızlandığı ve kendisinin de annesini ziyarete etmek üzere hastaneye götürüldüğü şeklindeki haberler doğru değildir. — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) March 23, 2024

Hakkındaki AİHM kararlarına rağmen halen Edirne Cezaevi’nde tutulan Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş’ın yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada, Demirtaş'ın annesini ziyaret etmek için hastaneye götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023'te Diyarbakır'daki evinde 78 yaşında vefat etmişti. Annesi Sadiye Demirtaş ise 24 Ocak günü zatürre ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Demirtaş bu tarihte annesini ziyaret için Diyarbakır’a götürülmüştü.