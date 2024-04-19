Avukatlar "Büyük Savunma Yürüyüşü"ne hazırlanıyor

İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenleyeceği Büyük Savunma Yürüyüşü'ne katılmak için 27 Nisan'da Ankara'ya gidecek. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, avukatların sorunlarını dile getirmek ve meslek onurunu savunmak amacıyla yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

Avukatlar 27 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecekleri "Büyük Savunma Yürüyüşü"ne hazırlanıyor. 64 bine yakın üyesiyle dünyadaki en büyük baroların başında gelen İstanbul Barosu da Türkiye Barolar Birliği'nin düzenleyeceği yürüyüşe katılacak.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Türkiye'nin dört bir yanından avukatların başkentte olacağını, sorunlarının çözümünü isteyeceğini belirtti.

Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun, Türkiye Barolar Birliği'nin avukatların sorunlarını haykırmak, şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için 27 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağını duyurdu.

Baronun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Saraç, "Bizler yurttaşlarımızın savunma hakları için hep birlikte yıllarca mücadele verdik. 'Hukuk devleti' dedik, 'Hukukun üstünlüğü' dedik. Adil yargılanmanın her zaman her yerde güvencesi olduk. Bizler savunma hakkını savunurken, yurttaşlarımız için mücadele ederken kendi sorunlarımızı da güçlü savunma olabilmek için dile getirmek zorundayız. Bu nedenle 27 Nisan Cumartesi günü ülkemizin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte Ankara'dayız" dedi.

Yürüyüşle ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve adalete erişim hakkının teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da; "Avukat İçin de Adalet" demek; mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak; şiddete ve angaryaya karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz"