Avukatlar hakları için alanlara çıkıyor

Avukatlar maruz kaldıkları baskı, şiddet, işsizlik ve yoksulluğa ilişkin sorunlarını dile getirmek için Büyük Savunma Mitingi’ne hazırlanıyor. Ankara’da gerçekleşecek miting öncesi konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Bu sorunlar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarı eliyle yargı sistemi hiç olmadığı kadar siyasallaşırken avukatlar baskı, işsizlik, yoksulluk ve saldırılara karşı mücadelelerini sürdürüyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların maruz kaldığı sorunları haykırmak ve angaryaya karşı meslek onurunu savunmak için Büyük Savunma Mitingi düzenleyecek. Ankara’da gerçekleştirilecek mitinge ülkenin dört bir yanından avukatlar katılacak.

AKP iktidarının izlediği eğitim politikaları sonucunda hukuk fakültesi sayısındaki artış sürerken avukatların en büyük sorunlarının başında işsizlik yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine göre ülke genelindeki 92 hukuk fakültesinden her yıl 20 bine yakın kişi mezun oluyor. TBB’nin güncel verilerine göre, 2022’de baroya kayıtlı avukat sayısı 174 bin 333 olurken bu sayı 2023’te 11 bin 216 artarak 185 bin 749 oldu.

ZORLANIYORUZ

Yürüyüşün temelinde üç ana neden yattığını belirten Sağkan, artan ekonomik krizle birlikte avukatların sosyo-ekonomik durumunun artık katlanılamaz hale geldiğini vurguladı. Bunun taleplerden birisi olduğuna dikkat çeken Sağkan, “Aynı zamanda kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri, niteliğin düşürülmesi, başlıca sorunlarımızdan” dedi. Avukatların maruz kaldığı sorunların yurttaşlara da yansıyan tarafları olduğunu ifade eden Sağkan, “Avukatlık artık sürdürülebilir bir meslek olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki avukatların yüzde 49’unun sıfır ila 5 yıl kıdeminin olduğuna dikkat çeken Sağkan, bunun avukat sayısındaki orantısız artışın yarattığı bir sonuç olduğunu ifade etti.

TBB’nin sosyo-ekonomik sorunları, tespitleri ve önerileri dile getireceklerini aktaran Sağkan, “Bir başka başlığımız ise ülkedeki yargı bağımsızlığı sorunu. Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi tanınmadığı bir ortamda yurttaşın hukuka olan güveninin tamamen sarsıldığı bu hukuki süreçte mesleğimizi yapmakta zorlanıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet savcısı ile avukatın savunma makamı arasındaki silahların eşitliği ilkesinin tamamen savcılık lehine avukat aleyhine bandın açılması konusu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile avukatların mesleklerini yapmalarının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz” diye konuştu. Avukata yönelik şiddettin de mitingin alt başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Sağkan, son olarak şunları aktardı: “İnsanların avukatlarını müvekkilleriyle özdeşleştirdikleri, davanın tarafı gibi davrandıkları, toplumun geneline yaygın o şiddet olgusunun maalesef ki avukatlara dönük çok ağır bir tehdit boyutuna vardığını görüyoruz. Buna ilişkin önlemlerin hayata geçirilmesi gibi taleplerimiz arasında yer alıyor. Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve avukatların temel sorunları üzerinden belirlediğimiz başlıklarla birlikte Ankara’da Büyük Savunma Yürüyüşü’nü gerçekleştireceğiz. Tüm meslektaşlarımı yürüyüşe davet ediyorum.”

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6 YILDAN AZ TECRÜBE VAR

ABD’nin yayımladığı ‘İnsan Hakları Raporu’ Türkiye’de yargının siyasallaştırılmasının yansımalarını gözler önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından duyurulan raporda, atanan savcı ve hâkimlerin 6 yıldan az tecrübesi olduğuna dikkat çekildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “İnsan hakları grupları ve duruşma izleme kuruluşları, siyasi açıdan hassas davalarda hâkimlerin bazen gazetecileri ve gözlemcileri mahkeme salonundan uzaklaştırdığını, sanıkların ifadelerini yarıda kestiklerini, konuşmalarına izin vermediklerini, savunma taleplerini açıklama yapmadan reddettiklerini ve kararları mahkeme heyetini dinlemeden verdiklerini bildirdi.”

Raporda vurgu yapılan konuların bir kısmı şu şekilde sıralandı:

• Hükümet tarafından veya hükümet adına işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza.

• Keyfi tutuklama veya gözaltı.

• Yargının bağımsızlığıyla ilgili ciddi sorunlar.

• Siyasi mahkûmlar ve tutuklular.

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BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜYÜZ

Sol Hukuk da yaptığı açıklama ile mitinge katılım çağrısı yaptı. Açıklamada, "Adalete, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısıyla gerçekleştirilen #BüyükSavunmaMitingi nde buluşuyoruz" denildi.

İstanbul Barosu tarafından yapılan çağrıda da, “Birlikte olursak güçlüyüz” ifadelerini kullanıldı.