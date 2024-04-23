Avukatlardan 10 Ekim davasına katılım çağrısı

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu yarın görülecek katliamla ilgili davanın duruşmasının önemine vurgu yaparak duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

10 Ekim Katliamı davasının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yıllardır verilen hukuk mücadelesi; katliamın aydınlatılması yönünde çok önemli bilgi ve belgelerin açığa çıkarılmasını sağladı. Katliamın hemen öncesinde faillerin tespit edildiği ancak buna karşın engellenmediklerini gösteren resmi deliller açığa çıkmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Dava dosyasına her gelen belge, özellikle kamu görevlilerinin ihmal ve sorumluluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yakın zamanda dava dosyasına giren belgeler de engel olmamanın bir adım ötesini gösteriyor” denildi.

Kamu görevlilerinin ve dolayısıyla devletin katliamdaki rolü ve sorumluluğunu gösteren yeni delillerin de tartışılacağı duruşmaya katılım çağrısı yapan 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, duruşmanın 24 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda görüleceğini ifade etti.