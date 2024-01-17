Avukatlardan protesto: Sefaleti kabul etmiyoruz

Haber Merkezi

İstanbul’da avukatlar, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine karşı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı. Avukat Aslıhan Arslantaş, “Biz genç avukatlar buna sessiz kalmıyoruz. Sefaleti kabul etmiyoruz” dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi de Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi’ne ortalama yüzde 58 oranında artış yapıldı.

İstanbul’da avukatlar, yeni belirlenen tarifeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan avukat Aslıhan Arslantaş, “Adalet Bakanlığı, ‘genç meslektaşlarımızın’ yaşadığı sıkıntıları çok iyi bilmesine rağmen bu yıl için kabul edemeyeceğimiz bir tarife açıklamıştır. Bakanlık yayınlanmış olan tarifeyle yurttaşın savunma hakkına da büyük bir darbe vurmuştur. Gelinen noktada tarafımızca verilen hizmet bir kamu hizmetinden ziyade angaryaya dönüştürülmüştür. Emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız bizi bugün bu açıklamayı yapmak ve CMK sistemini kapatarak boykot ettirmek zorunda bırakmıştır” dedi.