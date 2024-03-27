Avukatları, "Demirtaş'tan mektup" iddiasını yalanladı

Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş'ın kendileri aracılığıyla seçim açıklamasını DEM Parti'ye ilettiği iddiasını yalanladı. Açıklamada “Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, mektup iddiasını yalanladı.

Bir süredir açıklama yapacağına yönelik iddialar ortaya atılan Selahattin Demirtaş’ın, söz konusu açıklamayı avukatlarına verdiği iddiası, Demirtaş’ın avukatları tarafından yalanlandı.

Demirtaş Savunma Grubu imzasıyla yayımlanan avukatların açıklamasında, “Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş’ın, DEM Parti Genel Merkezine seçime ilişkin mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.