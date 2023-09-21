Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

2023-2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarifeye göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira, sonrasındaki her saat için 1300 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.



Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olacak. Dava ücretleri de 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.