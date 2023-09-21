Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Dava ücreti ne kadar oldu?

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.

Avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.

Tarifeye göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira, sonrasındaki her saat için 1300 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olacak. Dava ücretleri de 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.

Avukatlık asgari ücret tarifesinin tamamı şu şekilde: