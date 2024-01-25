Avustralya Açık'ta Sabalenka-Zheng finali

Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka ile Çinli Qinwen Zheng karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

SABALENKA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.