Avustralya: Askerleri timsah saldırısına karşı eğitmeyen bakanlık kusurlu bulundu

Avustralya Savunma Bakanlığı, askerlerinin timsah saldırısına uğraması olayında kusurlu bulundu. Bakanlığın 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Avustralya federal çalışanlar tazminatı kurumu ve güvenlik düzenleyicisi Comcare, 2021'de 2 Avustralya askerinin timsah saldırısına uğramasından, Avustralya Savunma Bakanlığı'nı sorumlu tuttu.

Comcare, askerlerin timsah saldırısına uğraması olayında kusurlu bulduğu Savunma Bakanlığını, "çalışanlarını eğitmemekle ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamamakla" itham etti.

Avustralya Savunma Bakanlığının ayrıca, federal iş sağlığı ve güvenliği yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Olaydan sorumlu tutulan Bakanlığın, 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

6 Ağustos 2021'de 2 Avustralya askeri, Queensland eyaletinde balık tutarken yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğramıştı. Askerlerden biri vücuduna ciddi yaralar almış, diğerinin kolu kopmuştu.