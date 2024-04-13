Avustralya'da AVM'de saldırı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda bıçaklanan altı kişi yaşamını yitirdi. Polisin saldırganı vurarak öldürdüğü belirtildi.

Avustralya'nın Sidney kentinde bir alışveriş merkezinden yüzlerce kişi tahliye edildi. Avustralya basınına yansıyan haberlerde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğini, saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, faili vurarak öldürdü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yerinde saldırı saikine işaret eden herhangi bir şey bulunmadığını belirten polis yetkilileri, hiçbir olasılığı dışlamadıklarını kaydetti.

Yeni Güney Galler (NSW) Ambulans servisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, yedi kişinin kentte bulunan hastanelere kaldırıldığını, bunlar arasında Kraliyet Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuğun da olduğunu doğrulamıştı.

POLİS, AVM'DE OPERASYON BAŞLATTI

News.au.com haber sitesinin aktardığına göre, yerel saatle bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayın ardından alışveriş merkezinde büyük çaplı bir polis operasyonu başlatıldı. Bıçaklı bir erkeğin kalabalık alışveriş merkezi içinde koşuşturduğu, polis tarafından vurulmadan önce dört kişiyi bıçakladığı bilgisi paylaşıldı. Habere göre, saldırıda yaralanan en az yedi kişi arasında 9 aylık bir bebek ile annesi de bulunuyordu. Avustralya yerel basınına yansıyan bazı haberlerde ise saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

'ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BIÇAKLANDIĞI İHBARI ALINDI'

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Polisi, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada bir erkeğin vurulduğu bilgisini doğrulamıştı. Açıklamada, "Bondi Junction'da bir erkeğin vurulmasını takiben kritik bir olay başladı. Saat 16.00'dan hemen önce acil durum servisleri çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarları üzerine Westfield Bondi Junction'a çağrıldı" ifadelerine yer verilmişti. Yerel basın, AVM içinden silah sesleri geldiğini aktarmıştı.

Polis, ihbar sonrası halktan bölgeden uzak durmalarını istemişti. Bölgeden basına yansıyan görüntülerde de çok sayıda polis aracı ve ambulansın AVM önüne geldiği, polis helikopterlerinin de operasyona destek verdiği görülmüştü. Paylaşılan videolarda çok sayıda müşterinin alışveriş merkezinin içinde koşuşturduğu anlar da kameralara yansımıştı.