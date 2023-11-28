Avustralya'da elektronik sigara ithalatına yasak getiriliyor

Avustralya'da genç nüfusta nikotin bağımlılığını azaltmak amacıyla 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatının yasaklanacağını duyuruldu.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, 1 Ocak 2024'ten itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatının yasaklanacağını duyurdu.

Bakan Butler yasak ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Elektronik sigarayı ortadan kaldırmak için sonraki adımları atıyoruz. Avustralyalıları, özellikle de gençleri elektronik sigara ve nikotin bağımlılığının zararlarından korumaya kararlıyız" denildi.

Bakan Butler'in açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

"Tüm Avustralya Sağlık Bakanları, elektronik sigaraya karşı ulusal düzeyde tutarlı ve uyumlu bir yanıt verilmesi konusunda mutabakata varmıştır. 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatına yasak getireceğiz.”

Butler, Özel Erişim Programı üzerinde de çalışma yaptıklarını, tıbbi açıdan gerekli durumlarda doktorların ve pratisyen hemşirelerin terapötik elektronik sigaralar kullanımı için reçete yazabileceğini vurguladı.