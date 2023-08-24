Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Avustralya'da eski okul müdürüne cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından 18 cinsel suçlamayla yargılanan "Adass İsrail Okulu" isimli okulun eski müdürü Malka Leifer, 2 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya
  • 24.08.2023 14:08
  • Giriş: 24.08.2023 14:08
  • Güncelleme: 24.08.2023 14:21
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Avustralya'da eski okul müdürüne cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası

Avustralya'nın Melbourne kentinde "Adass İsrail Okulu" isimli okulun eski müdürü Malka Leifer, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunma suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından 18 cinsel suçlamayla yargılanan Leifer'in eylemleri, yaklaşık 20 yıl önce okul müdürlüğü yaptığı döneme dayanıyor.

ŞARTLI TAHLİYESİ 2029'A KADAR OLMAYACAK

Mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Leifer'in 2029'a kadar şartlı tahliyesi mümkün olmayacak.

3 KIZ KARDEŞ DAVA AÇMIŞTI

Leifer hakkında, öğrencisi olan 3 kız kardeş, 2003-2007 döneminde okulda, kampüste ve eski okul müdürünün evinde cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Mahkeme nisanda Leifer'i iki kız kardeşe cinsel istismardan suçlu bulurken, İsrailli müdür, üçüncü kız kardeşle ilgili suçlamalardan aklanmıştı.

Zimbabvedeki seçimleri takip eden 40 STK temsilcisi gözaltına alındı
BirGün'e Abone Ol