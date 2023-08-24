Avustralya'da eski okul müdürüne cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası
Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından 18 cinsel suçlamayla yargılanan "Adass İsrail Okulu" isimli okulun eski müdürü Malka Leifer, 2 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde "Adass İsrail Okulu" isimli okulun eski müdürü Malka Leifer, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunma suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından 18 cinsel suçlamayla yargılanan Leifer'in eylemleri, yaklaşık 20 yıl önce okul müdürlüğü yaptığı döneme dayanıyor.
ŞARTLI TAHLİYESİ 2029'A KADAR OLMAYACAK
Mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Leifer'in 2029'a kadar şartlı tahliyesi mümkün olmayacak.
3 KIZ KARDEŞ DAVA AÇMIŞTI
Leifer hakkında, öğrencisi olan 3 kız kardeş, 2003-2007 döneminde okulda, kampüste ve eski okul müdürünün evinde cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle dava açmıştı.
Mahkeme nisanda Leifer'i iki kız kardeşe cinsel istismardan suçlu bulurken, İsrailli müdür, üçüncü kız kardeşle ilgili suçlamalardan aklanmıştı.